MTV:n Pöllöraati ruoti Helsingin eilistä kapinakokousta: Miksi Helsingin puolustaminen on lähtökohtaisesti ylimielistä ja väärin?

Valtuuston suurten ryhmien mukaan sote- ja maakuntauudistuksesta on Helsingille lähinnä haittaa. Sitä ei siis tulisi hyväksyä. MTV Uutisten Pöllöraati ruoti aamulla.



– Järki voitti eilisessä kokouksessa. On hyvä, että joku avoimesti puolustaa Helsinkiä. En ole ymmärtänyt sitä tematiikkaa Suomessa, että kaikki Savon, Kuopion, Lapin, Oulun eli kaikkien tällaisten alueiden puolustaminen on kunnioitettavaa ja hienoa ja periaatteellisesti mahtavaa, mutta sitten kun joku yrittää puolustaa Helsinkiä, niin se on lähtökohtaisesti ylimielistä ja väärin, ihmetteli politiikan toimittaja Tommi Parkkonen Iltalehdestä.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Parkkosen kanssa samaa mieltä oli MTV Uutisten politiikan ja talouden erikoistoimittaja Antonia Berg.



– On se aika outoa, että tässä yleisessä keskustelussa ei Helsinkiä saisi puolustaa. Tunnelma kokouksessa oli aika itsevarmakin, sillä kyllähän he tiesivät etukäteen, että tämä lausunto saa melkein koko valtuuston hyväksynnän.



Valtuusto hyväksyi eilisessä kokouksessa eduskunnalle lähetettävän varsin kriittisen lausunnon äänin 82–3.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Eilisessä kokouksessa keskusteluissa nousi selvästi esille näkemys, jonka mukaan meillä on tällä hetkellä hallitus, joka ei välitä pääkaupunkiseudusta tippaakaan. He ovat unohtaneet, että Suomessa on pääkaupunki ja tässä maassa mennään kaikkien muiden alueiden ehdoilla, Parkkonen lataa.



Samoilla linjoilla oli Suomenmaan toimittaja Eeva Kärkkäinen.



– Se on hyvin ymmärrettävää, että helsinkiläiset valtuutetut eivät halua antaa valtaansa päättää Helsingin asioista maakuntavaltuustolle. Mutta se sama tilannehan on kaikissa hyvin toimeentulevissa kunnissa ja kaupungeissa, missä on järjestetty palvelut hyvin. Pelätään yksinkertaisesti sitä, mitä sille kaikelle tapahtuu, Kärkkäinen sanoo.

Videolla Pöllöraadin näkemyksiä laajemmin eilisestä Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksesta. Pöllöraati kertoi mielipiteensä myös Yökylässä Maria Veitola -keskusteluohjelman jaksosta, jossa kyläillään pääministeri Juha Sipilän luona.