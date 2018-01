MTV:n presidenttitentit: Haavisto vakuutti osaamisellaan, Haatainen sortui selittelyyn – "Momentum jäi käyttämättä"

Pekka Haavisto

MTV Uutisten toimituspäällikkö Ilkka Ahtiainen:



Jähmeä alussa, pirteä lopussa, siksi kolme eikä vain kaksi pöllöä. Näytti rentoutuvan sinä hetkenä, kun pääsi kertomaan kuplavolkkariharrastuksestaan. Haavisto mainitsi kysyttäessä heikkoudekseen kärsimättömyyden. Luvalla sanoen se tuntui falskilta. Haavisto on päin vastoin antanut itsestään poikkeuksellisen kärsivällisen kuvan, sitä paitsi hän on toiminut vaativissa oloissa rauhanvälittäjänä.

Jussi Kärki, politiikan toimituksen päällikkö:



Toimittaja Eeva Lehtimäki:

Tuula Haatainen

MTV Uutisten toimituspäällikkö Ilkka Ahtiainen:



Haatainen koetti taklata itselleen hankalan kysymyksen ulkopoliittisesta osaamisestaan sanomalla, ettei erottele sisä- ja ulkopolitiikkaa ja että kaikki on arvojohtamista. Tämä on pelkkää sanahelinää eikä siis vakuuta. Miksei Haatainen paljon suurempaan ääneen kehunut kokemustaan johtamisesta, sillä sitä hänellä totta vie on mm. kahden ministeriyden verran? Ja myöntänyt samalla suoraan, että ulko- ja puolustuspoliittinen kokemus on ohutta.