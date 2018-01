MTV:n presidenttitentit: Huhtasaaren kärkkäys puhutti pöllöraatia, Torvalds vaikutti väsähtäneeltä – "Vaalikampanjat ovat olleet pitkiä ja se tuntuu"

Laura Huhtasaari



Huhtasaaren asiaosaamista on vaikea arvioida, koska hän on niin monessa asiassa yksinkertaisesti valtavirtaa vastaan: EU-kriittinen, kriittinen vallanjaolle nyky-Suomessa, maahanmuuttokriittinen. Ei silti helpolla jää kiinni suoranaisesta tietämättömyydestä, realismin puutteesta kylläkin.

Turhan poukkoileva. Huhtasaarta on melko helppo horjuttaa keskeyttämällä hänet, jolloin hän katkaisee oman lauseensa, eikä saa sanotuksi asiaansa loppuun. Plussan puolelle on kuitenkin laskettava johdonmukaisuus. Sitä hän osoittaa pitäessään kiinni näkemyksistä, joilla voisi teoriassa saada noin 15 prosentin kannatuksen vaaleissa.

On suuri kysymysmerkki, muuttuuko ehdokkaan vauhti ja ihmisten kiinnostus hän kohtaan vielä ääniksi. Jännä yksityiskohta on, että Huhtasaari on ollut esimerkiksi MTV:n vaalikoneessa suositelluin ehdokas.