MTV:n Uutisextrassa vieraillut yrittäjien Pentikäinen purkaisi yleissitovuuden – "Ay-liikkeellä liikaa valtaa Suomessa"

Ay-liikkeelle pyhä asia yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös järjestäytymättömän työnantajan on noudatettava määräyksiä, joista on sovittu alan työehtosopimuksessa.

Uskoo hallituksen toimineen ay-liikkeen painostuksessa

– Ay-liikkeellä on liikaa valtaa Suomessa ja meidän pitäisi päästä järjestövallasta kansanvaltaiseksi markkinatalousmaaksi. Mutta kyllä se vielä tapahtuu, Pentikäinen uskoo.

Ei usko työntekijöistä tulevan heittopusseja

– Jokainen yrittäjä tietää, että henkilökunta on hänen menestyksensä edellytys. Meillä on pienissä yrityksissä vahvaa keskinäistä luottamusta.

Jo pitkään on ollut aloja, joilla paikallista sopimista tehdään paljon. Pentikäinen mainitsee tutut esimerkit teknologiateollisuuden sekä koneyrittäjät.

– Meillä on lainsäädännössä 45 sopimisen kieltoa estämässä järjestäytymättömien yritysten paikallista sopimista, Pentikäinen muistuttaa.

Kiittää irtisanomisen helpottamista

– Puhutaan viisinumeroisesta luvusta, mutta se on paljon kiinni myös siitä, onko sitä työvoimaa saatavilla. Tämä ei yksin riitä, mutta mielestäni kyseessä on tärkein työmarkkinauudistus, jonka tämä hallitus on tehnyt, Pentikäinen antaa tunnustusta.