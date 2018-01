MTV:n vaaliasiantuntija gallupmuutoksesta: Muiden ehdokkaiden kannattajat saattavat lähteä nyt helpommin uurnille

– Olen tähän asti mittaustulosten valossa sanonut, että toista kierrosta ei tule, koska Niinistö on ollut niin ylivoimaisessa johdossa, mutta nyt se on kyllä mahdollinen, Grönlund sanoo MTV Uutisille.

Viime ja tämän viikon aikana kerätyssä tutkimuksessa Niinistöä sanoi kannattavansa nyt 58 prosenttia vastaajista. Kimmo Grönlund muistuttaa, että lähin vertailukohta on vuoden 2006 vaaleissa, kun Tarja Halonen oli ehdolla toiselle kaudelle.

– Se arvio menee hieman nyt uusiksi, kun on ajateltu että tämä selvä ylivoima voisi passivoida, ja ihmiset eivät lähtisikään äänestämään, kun tulos on etukäteen selvä. Nyt kuitenkin, kun tulos ei olekaan etukäteen välttämättä selvä niin se voi johtaa siihen, että muiden ehdokkaiden kannattajat lähtevät uurnille paremmin. Se on entisestään omiaan heikentämään Niinistön asemaa, Kimmo Grönlund arvioi.