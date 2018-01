MTV:n vaaliasiantuntija jännittää äänestyspäivää: Suomessa kaivataan nyt hahmoa, joka nousee eripuran yläpuolelle

Ennakkoäänestys on ollut Kimmo Grönlundin mukaan yllättävän vilkasta.

– Itse arvelin, että asetelma, jossa Sauli Niinistö on niin ylivoimaisen suosittu, ei innostaisi äänestämään, mutta silti 36,7 prosenttia äänesti ennakkoon. Erityisesti naiset ovat olleet liikkeellä, ja se varmasti näkyy huomenna ennakkoäänten laskennoissa; mehän tiedämme, että Niinistö on ollut suosittu juuri naisten keskuudessa, Grönlund mtv.fi:n suorassa ennakkolähetyksessä.

Kansa kaipaa vakaata johtajahahmoa



Näissä vaaleissa Grönlundin mielestä on kiinnostavinta istuvan presidentin suosio. Hän uskookin, että vaali ratkeaa ensimmäisellä kierroksella.

– On ainutlaatuinen tilanne, että yksi ehdokas, joka on istuva presidentti, on niin ylivoimaisen suosittu. Tilannetta ei siis voida verrata Kekkosen aikaan. Silloin vaalijärjestelmä oli erilainen eikä ollut myöskään sosiaalista mediaa.