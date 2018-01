MTV:n vaaliasiantuntija: Niinistön voitto on uskomaton tulos – maailman epävakaus vaikutti äänestäjiin

– Tässä on myös kyse siitä, että maailmassa on paljon epävakautta. Meillä on tapahtunut todella paljon, on Brexit, Trumpin valinta, pakolaisaalto, terrorismia ja muuta ja naapurimme idässä. Kyllähän se jatkuvuudelle antaa tilausta, kun hän on hoitanut tehtäväänsä suuren kansanosan mielestä hyvin, että sai jatkokauden.