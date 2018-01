MTV:n vaalitentti: Paavo Väyrynen vertasi itseään Obamaan ja haukkui Huhtasaaren puheita lapsellisiksi – koostimme parhaat palat

– Uskon, että nyt (kannatus) riittää, koska näiden puolueiden asettamien ehdokkaiden joukossa ei ole varteenotettavaa vastaehdokasta Sauli Niinistölle. Kaikki edustavat samankaltaista politiikan valtavirtaa, mikä on myös Niinistön toiminta- ja ajattelutapa.

– Nykyinen valtavirta on eliitin politiikkaa. Mukana on talouseliitti, joka näkyy Niinistön vaalirahoituksessa. Myös valtamedia on täysin kritiikittömästi käsitellyt Niinistöä. Tämä ei ole kansan enemmistön käsitys.