MTV paikalla: Juhlakansa repesi riemunhuutoihin aamuyhdeksältä, kun väkevät lyötiin tiskiin – helsinkiläisravintola tarjoili alkoholia läpi yön

Kyseessä on karaokeravintola Populuksen ensimmäinen lähes vuorokauden kestänyt aukiolokokeilu. Väkeä ravintolassa on riittänyt jopa enemmän kuin osattiin kuvitella.

Ennen aamuyhdeksää vahvempaa juomaa on muutenkin turha haikailla.

Asiakkaat uteliaina

Helsigin Kalliossa sijaitseva Populus on auki ympäri vuorokauden 1.4 alkaen. Ravintola keräsi uteliaita asiakkaita lähempää ja kauempaa ensimmäisen vuorokauden aikana.

Varta vasten Populuksen erikoisvuorokauteen suunnannut helsinkiläinen juhlija Tuomas siemailee hieman ennen aamukahdeksaa kahvia ja vettä. Hän toteaa, että aamua on odotettu jo kovasti.

Ensimmäisen yön jälkeen mies toteaa, että uudistus on hänen mielestään hyvä.

– Tämä baari on pistetty joskus 70 vuotta sitten pystyyn ja voisin sanoa, että tämä on ihan hyvä uudistus mun mielestä.

– Täällä on oikein mukavaa. Minulla on kolme rakasta ystävää mukana. Yllätti, että täällä on näinkin paljon ihmisiä!