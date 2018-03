MTV selvitti: Näistä ammateista lähdetään pois ja näissä pysytään pitkään – "teknologinen kehitys näkyy"

– Me ollaan valmisteltu tätä yhteiskuntaa sellaiseksi, että ammateissa mennään putkissa alusta loppuun asti. Data näyttää sen, että näin ei enää ole, tiivistää Demos Helsingin tutkija Mikko Annala.

Toimistotyöntekijät sekä rakennus- ja ravitsemusala ovat kooltaan isoimpia sellaisia aloja, joilla ovi käy tiheään. On siis tulijoita ja lähtijöitä. Me-säätiön mukaan suuren vaihtuvuuden aloilla osaaminen on laveaa ilman tehtäväkohtaista erityisosaamista.

Sama työ pienemmällä väkimäärällä



Työmarkkinoilla on havaittavissa myös pieneneviä ammattiryhmiä. Lähtijöitä on siis tulijoita enemmän. Nähtävillä on, että teollisuuden suorittavat tehtävät vähentyvät.