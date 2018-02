MTV selvitti: Nämä lentoyhtiöt peruvat eniten lentoja – "Häiriötekijät kasaantuvat"

Ensimmäisessä tarinassa suomalaiset joutuvat odottamaan kolme päivää, että pääsevät Kanarialta Suomeen, kun koneeseen on iskenyt tekninen vika.

"Kustannusten optimointi voi kasata häiriöitä"

Turvattomampaa se ei ainakaan ole, vakuuttaa Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu. Lentoturvallisuus on alana tiukasti säännelty pieniäkin yksityiskohtia myöten.

Henttu uskoo, että koska kustannuksia on pyritty optimoimaan kaikissa lentoyhtiöissä – niin halpalentoyhtiöissä kuin ”perinteisissäkin” – häiriötekijät saattavat kasaantua.

Jos jokin menee pieleen ja henkilökuntaa ja resursseja on mahdollisimman vähän, asiaa on vaikeampaa korjata jouhevasti, ja todennäköistä on, että yhä useampi muukin asia menee pieleen, ja se aiheuttaa viivästyksiä.