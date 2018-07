MTV Uutiset paikalla toimittajia lentokentälle kuljettavassa bussissa – Tunnelma on jännittynyt, odotusta bussissa ainakin tunnin

Trump matkustaa Air Force One -lentokoneella, jonka nähtiin lähtevän Skotlannista Prestwickin lentokentältä kuuden jälkeen.

Arvioiden mukaan noin 75 toimittajaa on noussut busseihin, jotka viedään moottoripyöräpoliisisaattueessa lentokentälle. Busseja on yhteensä kolme, joista yhdessä on pelkästään yhdysvaltalaisia toimittajia.