MTV Uutiset selvitti presidenttiehdokkaiden tämänhetkiset vaalibudjetit – Väyrynen kartuttaa kassaa mukimyynnillä, Haavisto Tavastian-konsertilla

Niinistön vaalikampanjaan käytettävä summa on pienentynyt reilulla puolella miljoonalla kuuden vuoden takaisista vaaleista. Noin puolet summasta tulee yksityishenkilöiltä. Kampanja on saanut tukea muun muassa monilta tunnetuilta yritysjohtajilta.

Sauli Niinistö 2018 -kansanliikkeen kampanjapäällikkö Pete Pokkisen mukaan summa on merkittävästi viime vaaleja pienempi.

– Teemme vaaleja täysin eri lailla kansanliikkeen puolella, mikä tarkoittaa sitä, että toiminta joudutaan rakentamaan kokonaan omatoimisesti. Esimerkiksi mainosbudjetti on puolittunut viime vaaleista, joten olemme joutuneet tekemään erilaisia valintoja.

Sauli Niinistön kampanjassa on tällä hetkellä muun muassa 50 Cafe Niinistöä sekä 17 000 vapaaehtoista.

Toiseksi suurimmat budjetit Haataisella ja Vanhasella

Seuraavaksi suurimmat budjetit ovat SDP:n Tuula Haataisella ja keskustan Matti Vanhasella. Molemmilla rahaa kampanjaan on käytettävissä tällä hetkellä noin 550 000 euroa.

Haataisen vaalibudjetista suurin osa, 450 000 euroa, on peräisin puolueelta. Loput tulevat yksityishenkilöiltä ja yhdistyksiltä.

SDP:n järjestöpäällikkö Jenny Suomisen mukaan Haataisen kampanjalla on vielä tukilupauksia, joita odotetaan toteutuvan.

Myös keskustan Matti Vanhasen vaalirahoitus on peräisin pääosin puolueelta. Lisäksi rahaa on tullut yksittäisiltä tukijoilta sekä pienestä myyntitoiminnasta.

RKP:n Nils Torvaldsin vaalikassassa rahaa on reilut 400 000 euroa.

– Jokainen ehdokas ja puolue tekee niin isoa kampanjaa kuin mahdollista. Ainahan rahaa saisi palamaan enemmän, mutta uskon, että tämä on sopiva summa näihin vaaleihin.

Suurin Torvaldsin vaalikampanjan rahoittaja on Kaksikielisen Suomen puolesta -säätiö, joka lahjoitti kampanjalle 250 000 euroa.

Vaalibudjetteja kasvatetaan yhä

Osa ehdokkaista jatkaa vaalibudjetin keräämistä vaaleihin saakka. Ainakin vihreiden Pekka Haaviston, perussuomalaisten Laura Huhtasaaren ja vasemmistoliiton Merja Kyllösen kampanjaan kerätään vielä rahaa. Tällä hetkellä Haavistolla ja Huhtasaarella on koossa noin 200 000 euroa ja Kyllösellä noin 150 000 euroa.

Haaviston kampanjapäällikkö Riikka Kämpin mukaan tavoitteeksi on asetettu puoli miljoonaa.

– Meillä on edessä vielä isoja varainhankintoja, kuten tukikonsertti Tavastialla. Eihän yksittäinen konsertti tuota kuin 10–15 tuhatta euroa, mutta sekin summa on merkittävä. Lisäksi konsertista on muutakin hyötyä, sillä ihmiset innostuvat tuollaisista tapahtumista.