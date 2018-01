Muistisairas 71-vuotias nainen kateissa Porissa – Meriporin asukkaita pyydetään tarkastamaan suojaisat paikat

Asuinalue, jolta nainen on kadonnut, sijaitsee lähellä merenrantaa Pihlavan keskuksesta luoteeseen.

Poliisi pyytää Meriporin alueen asukkaita tarkastamaan oman pihapiirinsä suojaisat paikat, joihin kadonnut on voinut hakeutua suojaan. Loukkaanhuhdan mukaan on tyypillistä, että kadonnut muistisairas löydetään tämänkaltaisesta paikasta, johon hän on hakeutunut tuulensuojaan.