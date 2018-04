"Pitäisikö sitä muka kantaa 24/7 jotain helkutin kassia mukana?" – Muovikassien kulutusta on onnistuttu vähentämään maksullisuudella

Lainaus on vauva.fi-foorumilta sanoituksensa keräävän Kalevauva-yhtyeen biisistä Omat kassit mukana, joka on tänään käynnistyneen ympäristöministeriön ja Kaupan liiton kampanjan tunnuskappale. Kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta kestävästä kulutuksesta. Sen tavoitteena on vähentää kertakäyttöisten muovikassien käyttöä, säästää luonnonvaroja ja vähentää roskaantumista.