Murharyhmän ex-pomo Rautaheimon kolumni: Ammattinäpistelijät nauravat sakoille ja repivät ne

Poliisi on melko voimaton, koska samoille henkilöille kirjoitellaan sakkoja revittäviksi. Niitähän ei ole vuoden 2008 jälkeen enää muunnettu vankeudeksi. Siis ammattinäpistelijä pääsee ilman rangaistusta edelleen, kirjoittaa MTV Uutisten uusi kolumnisti Juha Rautaheimo.

Positiivinen uutinen on ollut Motonet-kauppaketjun aloittama menettely. Näpistykset on saatu oleellisesti vähenemään sillä, että kauppiaat eivät suostu sakkoon, vaan vaativat näpistelijälle rangaistusta ja myös korvauksia. Asiassa tehdään esitutkinta ja juttu käsitellään tuomioistuimessa. Tuomioistuimen määräämän rangaistuksen voi joutua edelleen lusimaan. Motonetin turvallisuuspäällikön mukaan menettely on toiminut. Tässä siis esimerkki siitä, että kiinnijääminen ja seuraamus vaikuttavat ennaltaestävästi.