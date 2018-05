Muuntohuumeiden virta hiljenee? Suomessa ja Euroopassa havaittiin aiempaa vähemmän uusia aineita – "Ainakin on tapahtunut notkahdus"

Viime vuonna Tullilaboratorioon tuli tutkittavaksi yhteensä 20 erilaista uutta päihdeainetta. Vielä vuonna 2016 uusia aineita tunnistettiin 40 ja vuonna 2015 yhteensä 32. On siis mahdollista, että aiempi kasvu on nyt taittumassa.

– Yhdeltä vuodelta on paha vielä sanoa, mutta näin näyttää olevan, että tuli vähemmän uusia aineita. Trendi on vielä vähän vaarallinen sana yhdelle vuodelle, mutta ainakin on tapahtunut notkahdus, tulliylitarkastaja Ilmari Szilvay toteaa.