Myöhästyikö tai peruttiinko lentosi lentoyhtiön lakon vuoksi? Nyt voit hakea korvauksia takautuvasti

Aiemmin lentoyhtiöt ovat voineet kieltäytyä maksamasta korvauksia poikkeusolosuhteisiin vedoten. Nyt tuo korvaus on 250 eurosta 600 euroon. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja Antti Neimalan mukaan korvausta voi hakea myös takautuvasti viimeisen kolmen vuoden ajalta.

– Aikaisemmin kuluttajilla on ollut oikeus siihen, että matka peruutetaan ja siitä on saanut rahat takaisin, tai matka on reititetty uudelleen. Oikeutta vakiokorvaukseen, josta nyt päätettiin, ei ole ollut.