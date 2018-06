Myrsky, järjestyshäiriöt ja rattijuopot työllistivät hätäkeskuksia juhannuksena – kokkoja poltettiin koko viikonloppu

Kokkoja poltettiin koko viikonloppu



Hukkuneeksi epäiltyä etsitään yhä



Rantasalmella juhannusaattona hukkuneeksi epäillyn miehen etsinnät jatkuivat vielä tänään, Itä-Suomen poliisi kertoo. Mies on ollut kateissa siitä lähtien, kun moottorivene upposi Parkunselän alueella juhannusaattona. Muut veneessä olleet 12 ihmistä pelastettiin vedestä.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto on tilastoinut juhannuksen hukkumiskuolemia vuodesta 1985 lähtien. Jokaisena tilastovuonna on hukkunut ainakin yksi ihminen. Juhannus on vaatinut enimmillään ihmishenkiä vuosina 1999 ja 1988, jolloin ihmisiä hukkui 20.