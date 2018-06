Myrskytuuli sotkee juhannussuunitelmia – Meteorologin varoitus: Juhli juhannusta köysi kiinni rannassa, harkitse sytytätkö kokkoa lainkaan

Suomen yllä on tällä hetkellä voimakas ja laaja matalapaine, jonka vuoksi sää on sateinen ja tuulinen.

Aattoilta on poutainen ainoastaan Pohjois-Karjalassa, jossa on nautittu tänään hyvistä juhannuskeleistä. Pohjois-Karjalassa on ollut lämmintä jopa 18 astetta, kun Länsi-Suomessa värjötellään noin 10 asteen tuntumassa.