Myytävänä! Tältä näyttää 9,7 miljoonan euron asunto Helsingissä – kuka ostaa? "Häpeilemätön ja varakas täytyy tietysti olla"

Helsingissä Eiranrannassa myynnissä oleva ainutlaatuinen kohde tuli myyntiin juuri. Kohteen myyjän mukaan asunto on kooltaan ja laadultaan ainutlaatuinen Suomessa.

460-neliöinen kattohuoneisto on tehty tilaustyönä eikä siinä ole ollut useita omistajia. Myynti-ilmoituksen mukaan kohteessa on 10 huonetta, useita kylpy- ja vaatehuoneita sekä kookas terassi merinäköalalla. Saunoja on kahta laatua – perinteinen suomalainen ja turkkilainen höyrysauna.