Näin Helsingissä osoitetaan mieltä, kun Trump ja Putin kohtaavat – joukossa "epämääräinen ilmoitus jonkin pikkuvaltion itsenäisyysmarssista"

Suurvaltojen johtajien on määrä kohdata Helsingissä 16. heinäkuuta. Tapaamisen yksityiskohtia ei vielä tiedetä, mutta huippukokous on poikinut poliisille jo monta ilmoitusta päivän aikana järjestettävistä mielenosoituksista.

Poliisista arvioidaan, että eniten osallistuja kerää julkisuudessakin esillä ollut Helsinki Calling -mielenosoitus , jonka taustalla häärii kansalaisaktivisteista koostuva Helsinki for Human Rights -ryhmittymä.

"Odotamme paikalle kymmeniä tuhansia ihmisiä"

Tapahtuman Facebook-sivulla kerrotaan, että kyseessä on rauhanomainen ja poliittisesti sitoutumaton mielenilmaus.

– Kyseessä on kaikille avoin kansalaistapahtuma, jonka tavoitteena on nostaa keskusteluun teemoja, jotka Venäjän ja Yhdysvaltain johtajilta yleensä jäävät huomiotta: ihmisoikeudet, vähemmistöjen oikeudet, ilmastotyö, rauha ja demokratia, mielenosoitusta järjestämässä ollut Katri Ylinen kertoo.

Mielenosoitukseen on ilmoittautunut Facebookissa toista tuhatta osallistujaa, ja kiinnostuneita on moninkertainen määrä. Järjestäjät toivovat, että paikalle saapuisi jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä.

– Vaikka tapahtuma on maanantaina, yritimme ajoittaa sitä niin, että ihmiset pääsisivät paikalle. Odotamme paikalle kymmeniä tuhansia ihmisiä. Se on siis toivomus.

– Vaadimme ainoastaan, että kaikki osallistujat sitoutuvat noudattamaan yhteisiä sääntöjä. Paikan päällä ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää, väkivaltaa tai uhkailua. Tapahtuma on esteetön ja päihteetön.

Kokoomusnuoretkin kokoontuvat

Kokoomusnuoret aikovat osoittaa mieltään Trumpin ja Putinin tapaamispaikan läheisyydessä. Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja Henrik Vuornos kertoo, että osallistujia on tiedossa parisenkymmentä.

– Meillä on kaksi teemaa. Toinen on Trumpin kauppapolitiikan vastustaminen. Mielestämme vapaakauppaa olisi tärkeää edistää. Liittolaisia, kuten EU-maita kohtaan asetetut tullit eivät ole hyvää politiikkaa. Kauppasodan lietsominen haitallista Suomen kaltaiselle pienelle maalle.

– Toinen viestimme on Putinin suuntaan. Ukrainassa on edelleen käynnissä laiton sotilaallinen miehitys, eikä se ole mielestämme ok.