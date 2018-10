Näin lakko sekoittaa tämän päivän: Kouluissa ja päiväkodeissa syödään eväitä, siivouksetkin myöhässä

Osassa maan päiväkodeista ja kouluista on syytä varautua päivään jälleen tänään omin eväin.

Kuntien sisällä lakon vaikutusten näkymisessä on suuria eroja. Esimerkiksi Jyväskylässä ja Turussa vanhempia on pyydetty pakkaamaan lapsilleen eväät mukaan, toisaalla lakko ei taas juurikaan vaikuta koulujen ja päiväkotien arkeen.

JHL vastustaa lakolla hallituksen esittämää irtisanomislakia. Lakossa on mukana yli 10 000 työntekijää.

Jyväskylässä tarjotaan hätäruokaa

Esimerkiksi Jyväskylässä monilla lapsilla on eilisen tapaan tänäänkin eväspäivä. Kaupunki pyrkii kuitenkin tarjoamaan hätäruokaa niille päiväkotilapsille ja koululaisille, joiden eväät ovat kovin niukat tai puuttuivat kokonaan.

Muutama perhe on Rasisen mukaan Jyväskylän alueella ilmoittanut, ettei lapsi voi tulla lakkopäivinä kouluun. Syynä on se, että lapsen terveydentila vaatii lämpimän aterian ja valvotun ruokailun, johon voi liittyä esimerkiksi sokerin mittausta. Rissanen kertoo, että kouluja on ohjeistettu myöntämään tarvittaessa poissaololupia.