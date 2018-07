Näin MTV:n vaaliasiantuntija arvioi puheenjohtajatenttiä: Lehmänkaupat on tehty ja se näkyy

– Hän toistaa asiansa tutulla tyylillä. Hän ei ole kovin valovoimainen esiintyjä. Mielestäni esiintyminen on silti parantunut ja gallup-tulokset antavat sitä itseluottamusta. Eilisen HS-gallupin mukaan SDP on saanut pienen kaulan toisena tulevaan kokoomukseen. Toki se kaula on virhemarginaalin puitteissa, mutta silti se näyttää siltä, että SDP on suurin puolue tällä hetkellä, Grönlund sanoo.