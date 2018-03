Näin saattohoidossa työskennelleestä Juha Hännisestä tuli eutanasian tunnettu puolustaja: Potilastapaukset muuttivat mielen – ”Huomasin olleeni väärässä”

Saattohoitokoti Terhokodin johtajana ja ylilääkärinä toimineelta Juha Hänniseltä on hänen 25 vuoden uransa aikana kysytty useasti, että eikö kuoleman tuloa voisi vain nopeuttaa. Vuosien aikana hän on vakuuttunut siitä, ettei lääkäri vain voi auttaa potilasta kaikessa ja hänestä on tullut eutanasian näkyvä puolestapuhuja