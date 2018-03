Naisten keskieläke satoja euroja miesten eläkettä pienempi – vain Utsjoella naisten eläke suurempi

– Naisten eläkkeet painottuvat jakauman matalaan päähän, kun miehillä eläkkeensaajia on tasaisemmin kaikissa eläkehaitarin luokissa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Eniten eläkeläisiä Etelä-Savossa, vähiten Uudellamaalla



Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa on melkein 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä.

Joka toisessa Suomen kunnassa yli 40 prosenttia asukkaista on eläkkeensaajia.

Suomen eläkeläisvaltaisin maakunta on Etelä-Savo, jossa eläkkeensaajia on 43 prosenttia asukkaista. Alhaisin eläkeläisten osuus väestöstä on Uudellamaalla.