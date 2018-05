Naisten on vaikeaa saada apua väkivaltaisuuteensa – "Ajatellaan, että jos nainen käyttää väkivaltaa, se johtuu siitä, että mieskin käyttää"

– Naiset kokivat, että heidän on hankalaa saada apua, koska naisten väkivaltakäyttäytymistä ei ole tunnistettu. Jos apua on haettu, on usein puhe käännetty siten, että on kysytty miehen väkivaltakäyttäytymisestä. Meillä ajatellaan vielä voimakkaasti, että jos nainen käyttää väkivaltaa, se johtuu siitä, että mieskin käyttää, Keiski kertoo.