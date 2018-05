Naisten valmiusliitto ministeri Jussi Niinistön ehdotuksesta jäädyttää naisten asepalvelus: "Olisiko edes lainmukaista?"

Naisten valmiusliiton puheenjohtaja Anne Holmlundin mielestä ehdotus on huonosti harkittu. Hän toivoo Niinistön löytävän puolustusvoimien säästökohteita muualta.

– Meillä on naisia hyvin paljon ja entistä enemmän, lisääntyvästi hakeutuneet vapaaehtoiseen asepalvelukseen. He ovat erittäin hyvin pärjänneet ja menestyneet tehtävissä, ja tämä on tietyllä tavalla ollut sellainen merkkipaalu meidän sukupuolten tasa-arvossa.