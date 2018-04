Nälkiintynyt lapinpöllö selvisi sittenkin hengissä! Tykkyläisten hellässä hoivassa pöllöparka voimistui ja pääsi takaisin luontoon

– Mutta sehän on ihan toivoton tilanne, sillä eihän myyrä niin höperö ole, että se tulisi suoraan pöllön kynsiin, Tykkyläinen arvioi tilannetta.

Antero nappasi pöllön kainaloon

Ammattilaisten neuvojen mukaan Tykkyläinen ruiskutti Paula-vaimonsa kanssa linnun suuhun kielen takaosassa olevan henkitorven ohi kurkkuun vettä, mihin on liuotettu kananmunan valkuaisesta, hunajasta ja suolasta tehtyä lientä.

Nestetytystä ja kiinteää ravintoa

Ensimmäistä kertaa pöllö pääsi tutun ravinnon eli myyrän makuun sunnuntaina. Tykkyläinen kertoo lämpöä äänessään, että lapinpöllöstä on tullut myyräherkkujen myötä nirso.

– Se on kulinaristi tämä pöllö, ei mikä tahansa myyrä käy. Ensin myyrä pitää lämmittää pussississa ja sitten kun se on lämmennyt, se laitetaan pöllön kynsiin ja jätetään rauhaan. Sitten se huomaa, "hetkinen, minähän olen ollut myyräjahdissa", Tykkyläinen naurahtaa kertoessaan lapinpöllön ruokinnasta.

Lähipäivinä luontoon



Miltei viikon hoitojakson aikana pöllö on voimistunut silminnähden.

– (Hoitamiseen) se on suhtautunut tosi hyvin. Nyt se sähäjää ja naksuttelee nokkaanssa, mikä kertoo siitä, että se on paljon paremmassa kunnossa, Tykkyläinen pohtii.

Iran-nimipäivänä pihapiiriin tullut lintu jatkanee pian elämäänsä luonnon helmassa. Tykkyläisen mukaan linnun hoitamiseen neuvoja antaneen Aallon pariskunnan kanssa näin on sovittu, kunhan lintu on tarpeeksi vahvistunut.

– Varmaankin kova ikävä sitä tulee. Se on niin symppis, ja se on vielä todella kaunis. Tämä on todella hieno kokemus, ihan kaikki oli pelissä että tämän saisi takaisin luontoon.