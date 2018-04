Nämä ammattilaiset viedään käsistä – työvoimapula-ammattien määrässä hurja kasvu

Eniten pulaa eri puolilla Suomea on nyt rakennusalan työnjohtajista. Sen on käytännössä huomannut muun muassa omeralainen työnjohtaja Nea Sten.

– Sen kyllä huomaa sillä lailla, että työtarjouksia tulee, vaikka mulla on ihan hyvä työpaikka ja viihdyn omassa työssäni. Ja toimistolla usein kuulee, että koko ajan meille haetaan lisää henkilöstöä, iloitsee Sten.

Rakennusalalla pulaa on yleisesti myös rakennusinsinööreistä ja muista rakennustyöntekijöistä. Rakennusalan työnjohtajista on pulaa koko maassa. Suurinta pula on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.



Terveys- ja sosiaalialalla on edelleen paljon ammatteja, joissa on työvoimapulaa. Yleisintä työvoima-pula on ylilääkärien, erikoislääkärien, yleislääkärien ja sosiaalityön erityisasiantuntijoiden kohdalla.



Työnantajien rekrytointi vaikeutumassa



Terveys- ja sosiaaliala ei kuitenkaan enää korostu pula-ammattien kärkipäässä niin paljon, kun aikaisemmin. Pula-ammatit ovat monipuolistuneet ja nyt pula ammattien kärkeen on noussut myös ammatteja teollisuuden alalta – konetekniikan erityisasiantuntijat sekä sähkö- ja automaatioinsinöörit.



Menossa on siis mittava muutos. Se näkyy monella tavalla.

– Avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt, työttömien määrä on vähentynyt ja työnantajien kokemat rekrytointiongelmien määrä on tässä viime aikoina lisääntynyt, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala.



Kovin turbulenssi on meneillään Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näillä kahdella alueella yli sata ammattia barometrin noin 200:sta ammatista kuuluu epätasapainoryhmään eli tekijöistä on joko pulaa tai heitä on liikaa.