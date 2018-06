Nämä ovat harvinaisimmat paikat, joista ihmisiä pelastetaan – välillä turvaudutaan hurjan kokoiseen hyppytyynyyn

Pelastusjohtaja Jari Korkiamäki Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta kuvailee hyvinkääläismiehen tapausta hyvin harvinaiseksi.

– Auringon ottaminen katoilla ei ole yleistä. Olen ollut töissä vuodesta 1984, enkä muista, että olisin kertakaan käynyt katsomassakaan auringonottajia. Tällaisia tehtäviä on ollut, mutta minulle niitä ei ole sattunut.

Talvella tulee selvä piikki

Ylipäänsä katoille ja muihin korkeisiin paikkoihin liittyviä pelastustehtäviä on vain noin kerran kuukaudessa.



Talvisaikaan tehtävät lisääntyvät kuitenkin selvästi, kun lumenpudottajat aloittavat työnsä.

– Eniten meitä työllistävät lumenpudotuskaudella lumenpudottajat, jotka putoavat valjaittensa varaan. Näiden tehtävien määrä pyörii Helsingin alueella haarukassa noin 10 vuodessa, ja katolle muuten menneitä noin saman verran, Korkiamäki arvioi.



Usein hälytykset ovat turhia

Korkiamäen mukaan myös niin sanottuja turhia tehtäviä tulee jonkin verran, kun hätäkeskukseen soitetaan katoilla liikkuvista henkilöistä tehdyistä havainnoista.



– Usein on niin, että nähdään, että katolla liikkuu joku ja soitetaan hätäkeskukseen. Sitten paljastuukin, että se on huoltomies tai nokikolari, tai katolla ollutta henkilöä ei tavoiteta kun me saavumme kohteeseen, vaan hän on sieltä poistunut.



Kiipeäminen on tehty vaikeaksi

Pelastusjohtaja Korkiamäen mukaan katoille kiipeäminen on onneksi tehty sen verran hankalaksi, että humalaisia hihhuloijia niillä ei juuri nähdä.



Tapauksia on Korkiamäen mukaan keskiväärin 1-2 vuodessa.



– Katoille joudutaan useimmiten menemään ulkokautta tikkailla, jotka on suojattu alhaalta. Suojaukset ovat meidän keinoin avattavissa, mutta ihan helposti sinne eivät ulkopuoliset pääse kiipeämään.



– Sisäkautta mentäessä taas vaaditaan avaimet katolle pääsemiseksi.

Pelastusoperaatio helpoin nostolavalla

Jos pelastustoimiin kuitenkin joudutaan, on operaatio aina melko massiivinen.

Korkiamäen mukaan helpointa on, jos paikalle päästään nostolavalla.



– Jos pelastettava on esimerkiksi lumenpudottaja eikä tehtävään liity hyppäämisen pelkoa, ajamme nostoautolla hänen alapuolelleen ja pyrimme saaman pelastettavan nostolavan koriin.



Myös ikkunoista on apua.

– Jos lähellä on ikkuna, yksi ryhmä menee samaan aikaan ottaman pelastettavaa ikkunasta vastaan, tai kannattelemaan häntä, että saamme helpotettua turvavaljaiden aiheuttamaa painetta.



– Jos pelastettava, esimerkiksi juuri lumenpudottaja, on kiinni turvaköysissä, kiipeää kolmas ryhmä katolle ohjaamaan köysiä, jotta henkilö saataisiin ohjattua nostolavan koriin siististi. Palomiesten tärkeä tehtävä on varmistaa, ettei vaarassa olija pääse missään tilanteessa putoamaan niin sanotusti vahingossa, Korkiamäki selittää.



Aina nostolavalla ei kuitenkaan päästä tarpeeksi lähelle. Tällöin pelastettava yritetään saada turvaan ikkunoiden kautta.

– Silloin pelastettava kiinnitetään meidän omiin turvajärjestelmiimme, ja kun hän on kunnolla kiinni köysissämme ja valjaissamme, irrotamme hänen omat köytensä ja otamme hänet sisään ikkunan kautta.



Paljon pelastusmiehiä mukana

Korkiamäki kertookin, että tehtäviin tulee aina lähteä tarvittavalla miesvahvuudella.



– Pelastajia tarvitaan pyöreästi kuusi kappaletta, jotta se sujuu hyvin: yksi ryhmä varmistaa, ettei vaarassa olija pääse putoamaan, yksi ryhmä tekee kiinnityksiä potilaaseen, joita siirron aikana tarvitaan ja ottaa potilaan vastaan.



– Kolmas ryhmä löyhdyttää potilaan omia köysiä niin, että potilas saadaan siirrettyä turvalliseen paikkaan, Korkiamäki kuvailee.



Seuraava vaihtoehto paineilmalla täytettävä hyppytyyny

Aina katolle kiivenneellä ei kuitenkaan ole turvaköysiä. Tällainen tapaus voi olla esimerkiksi katolle mennyt humalainen, joka on vaarassa liukastua tai horjahtaa.



Silloin avuksi otetaan hurjan kokoinen hyppytyyny, johon ihminen yritetään pelastaa.

– Ihminen pyritään aina saaman ensisijaisesti nostolavalle tai muuten turvallisesti alas, mutta jos se ei onnistu, viritetään alas hyppytyyny.



– Tyyny on noin 10 x 10 metrin kokoinen. Olen 1,90 pitkä ja se on minuakin selkeästi korkeampi. Mutta vaikka se on vieressä seisottuna massiivinen, kyllä se nopeasti pienenee, mitä ylemmäs sitä menee katselemaan.

Korkiamäen mukaan kyseessä on paineilmalla täytetty tyyny, johon on turvallista pudota määrätyltä korkeudelta. Tämä on kuitenkin aina viimeinen keino, ellei muuta ratkaisua ole.



– Tietenkään mikään ei suojaa, jos putoaa 20. kerroksesta. Sellaista tyynyä ei ole olemassakaan, mikä kestäisi ihan miltä tahansa korkeudelta hyppäämisen.



Palvelu tuotetaan veronrahoilla

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja kertoo, että pelastustehtävistä koituvia kustannuksia ei koskaan peritä jälkikäteen pelastettavilta.



– Mutta jos sieltä aletaan useammin hakea alas samaa henkilöä, seuraavaksi mietitään hoitoon ohjaus, jos taustalla on vakavampia aikomuksia. En tiedä, että ihmisiä olisi koskaan pelastustehtävästä laskutettu vaan kaikki on haettu alas verovaroin.



Hankalimpia pelastuspaikkoja nostokurjet



Useimmiten korkeista paikoista pelastettavat ovat nousseet katoille, mutta toisinaan heitä haetaan myös erikoisimmista paikoista.

Näistä hankalimpia ja vaikeimpia ovat Korkiamäen mukaan rakennusnosturit, mastot ja muut vastaavat.



– Rakennustyömaalla nosturin luo voi olla vaikea päästä eivätkä meidän nostolava-automme aina tavoita potilasta.



– Silloin henkilön luokse kiivetään ja hänen kanssaan jutellaan. Jos hän on kykeneväinen tulemaan sieltä itse alas, hänet tuodaan. Tarvittaessa henkilö laitetaan meidän toimestamme myös turvavaljaisiin turvallisen alastulon takaamiseksi.



Pelastajat ovat todellisia ammattilaisia

Korkean paikan pelastustöitä tekevät suomalaiset palomiehet ovat todellisia ammattilaisia, joille tärkeintä on oma ja pelastettavan turvallisuus.

– En tiedä yhtään tapausta Suomessa, jossa pelastettava olisi tässä vaiheessa päässyt vahingossa putoamaan, Korkiamäki sanoo.



Suomessa jokaisella palomiehellä on perustaito henkilön hakemiseen pois katolta ja peruspelastuksen pystyy suorittaman jokainen pelastusyksikkö.



Korkiamäki kertoo kuitenkin, että vaikeampia tapauksia varten Helsingissä on kaksi erikoisyksikköä.



– Kalliossa ja Malmilla olevat yksiköt ovat erikoistuneet haasteellisempaan pelastamiseen nostureista ja vastaavista sekä myös alhaalta. Alhaalta pelastamiseen pätevät samat säännöt kuin ylhäältäkin pelastamiseen.



Tehtävät aina haastavia

Korkiamäki korostaa, että palomiehet eivät korkeita paikkoja pelkää. Maltti on silti valttia vaativissa olosuhteissa suoritettavissa tehtävissä.

– On pelastettava ihminen missä tahansa, paikat ovat haastavia eivätkä tehtävät ole nopeita.



Myös pelastettavien ajatukset palomiesten saapuessa paikalle vaihtelevat.

– Työtehtävässä pudonnut lumenpudottaja on siinä mielessä helppo, että hän toivoo tulevansa pelastetuksi ja häntä on helppo lähestyä. Voimme toimia nopeasti, tehdä kiinnitykset ja muuta.