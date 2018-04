Nämä puolueet haluavat lakkauttaa perintö- ja lahjaveron – "Tuottaisi enemmän työpaikkoja"

Hallitus alentanut perintöverotusta



– Me olemme tyytyväisiä perintöveron nykyiseen tasoon. Tämä hallitus on laskenut perintöveroa ja uuteen alennukseen ei ole tässä vaiheessa tarvetta. Me tuemme kansankapitalismia ja kotimaista omistajuutta ja haluamme, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus rikastua, linjaa Sampo Terhon erityisavustaja Otto Peura.