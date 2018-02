Nämä syyt mahdollistivat Finnarin loistavan tuloksen: Portti Aasiaan, yhdessä tekeminen ja oikeat investoinnit

Vauramo sanoo, että kasvun on mahdollistanut Finnairin pitkän jänteen strategia, johon kuuluu Aasiaan Helsingin kautta jatkomatkustamiseen keskittyminen. Samalla suomalaisille on tarjolla hyvät lentoyhteydet.

– Toinen juttu on kaikki se työ, mitä yhtiön sisällä on tehty, jotta tämä käänne on saatu aikaan. Siihen ovat osallistuneet kaikki finnairilaiset. Yhdessä se on tehty, Vauramo toteaa.