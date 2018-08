Nämä taidot pienet koululaiset oppivat ensimmäisellä luokalla: Tärkeintä vuorovaikutus ja itsestä huolehtiminen – "Lapset tykkäävät ilmiöiden oppimisesta"

Ekaluokan päättyessä lapsen tulisi osata lukea ainakin sanoja sekä hallittava yksinkertaisia yhteen- ja vähennyslaskuja. Ensimmäisen luokan aloittavien on kuitenkin opeteltava jotain vielä tärkeämpää kuin lukeminen tai laskeminen. On opittava koulumaailman säännöt ja vahvistettava käsitystä itsestään oppijana.

"Matematiikka on ajattelun pohja"

Kapuli on opettanut alakoululaisia jo 30 vuoden ajan. Hän sanookin, että vuosikymmenien aikana koulunpenkille saapuvat oppilaat ovat yhä kypsempiä koulumaailmaan.

– Tästä on kiittäminen esiopetuksen. Moni ekaluokkalainen osaa jo sietää pettymyksiä, kuunnella toista ja heillä on vuorovaikutustaitoja. Toiset ovat valmiimpia ja osa tarvitsee enemmän aikaa.

– Matematiikan oppiminen on ekaluokkalaisille hyvin mieluisa aine. Se on tärkeä oppiaine, sillä matematiikka on ajattelun pohja ja perusta. Ennen vanhaan matematiikkaa opiskeltiin enemmän kirjoista, mutta nykyisin opetellaan enemmän ymmärtämään.