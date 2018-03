Narkolepsia romutti Johannan opiskeluhaaveet ja tulevaisuuden suunnitelmat – "Jos sairaus estää kaikki unelmat, niin varmasti siinä katkeroituu"

Nukahtelu hävetti



Verikokeissa ei selvinnyt mitään

Unet kesken ylioppilaskirjoitusten

Opettaja tajusi narkolepsian

Sairaus todettiin unitutkimuksissa

Päiväunet joka päivä

Kohtaukset vievät jalat alta

– Tuntuu kauhealta menettää oman kehon hallinta. Kohtauksen aikana on pakko ottaa tukea jostain. On onni, että niitä tulee minulle suhteellisen harvoin.

Ahdistus omasta tulevaisuudesta

– Onneksi on ihana perhe, aviomies ja lapsi. Mieheni on tukenani ja hän auttaa paljon arjessa. On todella tärkeää, että rinnalla on ihminen, joka ymmärtää ja auttaa.