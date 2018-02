Nato-harjoittelu jatkuu entiseen tapaan – Suomi päässyt mukaan kaikkiin harjoituksiin, joihin pyrkinyt

Turkki jäädytti reilu vuosi sitten sotilasliiton harjoituspäätökset Itävallan ja sen myötä kaikkien muidenkin kumppanien kanssa, koska maiden välillä on ollut erimielisyyksiä varsinkin Turkin EU-jäsenyydestä.

Kaihilahden mukaan harjoitukset on hyväksytetty Natossa yksitellen ja Suomi on päässyt mukaan kaikkiin niihin, joihin se on pyrkinyt.