Neljä kuolonuhria vaatineen Raaseporin tasoristeysturman onnettomuustutkinta valmis – tulokset julki tänään

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat arvioivat jo marraskuussa tasoristeyksen erityisen vaaralliseksi. Keskuksen mukaan idästä risteykseen tulevasta autosta ei nähnyt tarpeeksi pitkälle, sillä näkyvyys oli hieman alle puoli kilometriä ja junilla on paikalla 120 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan junien nopeus oli paikalla liian korkea suhteessa näkyvyyteen.

Onnettomuuden jälkeen erittäin vaaralliseksi todettu tasoristeys suljettiin. Liikenneviraston mukaan kyseinen tasoristeys on edelleen suljettuna. Suunnitelmissa on, että liikenne ohjattaisiin jatkossa tasoristeyksen lähelle suunnitellun alikulun kautta.

Vastuu onnettomuudesta jäämässä varusmiehen harteille



– Tutkinnassa on tehty yhteistyötä muun muassa Puolustusvoimien oikeudellisen yksikön kanssa, palaveerattu muutama kerta yhdessä syyttäjän ja Puolustusvoimien tutkinnanjohtajan ja kahden tutkijan kanssa sekä käyty yhteistyössä läpi puolustusvoimien määräykset, ohjeet, marssisuunnitelma ynnä muuta sellaista. Niiden noudattamatta jättämisestä ei ole saatu viitteitä.

Tutkinta on loppulausuntoja vaille valmis. Auton kuljettaja ja Puolustusvoimien joukko-osaston komentaja saavat vielä antaa lausunnon suoritetusta tutkinnasta, jonka jälkeen asia siirtyy syyttäjän pöydälle. Syyttäjä tekee aikanaan päätöksen siitä, nostetaanko rikoksista epäillylle varusmiehelle syytteitä.

Onnettomuustutkintakeskuksella on ollut omassa tutkinnassaan käytettävissä kaikki poliisin tutkinta-aineisto.

Tasoristeysonnettomuuksia kymmeniä vuodessa



Suomessa valtion rataverkolla pää- ja sivuradoilla on tällä hetkellä noin 2 800 tasoristeystä. Lisäksi Suomessa on lukuisia yksityisiä, esimerkiksi satamien ja tehtaiden raiteiden, tasoristeyksiä.

Niin sanottuja vartioimattomia tasoristeyksiä, joissa ei ole puomeja tai valo- ja äänivaroituslaitosta, on valtion raiteilla edelleen 2 070. Viime vuosina onnettomuuksia on tapahtunut valtion rataverkolla kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen vuodessa. Viime vuoden alustavien tietojen mukaan onnettomuuksia sattui näillä raiteilla 20. Tasoristeysonnettomuuksissa on kuollut 2000-luvulla yli 120 ihmistä.