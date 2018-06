Neljä materiaalia aiheuttaa ympäristöön jättipäästöt: Suomalaistutkimus paljastaa, miten ne voitaisiin puolittaa

Rakennukset hyötykäyttöön ja parannuksia tuotesuunnitteluun

– Asuntoja on jouduttu purkamaan ja toisaalta niiden muunneltavuus vaikkapa toimistokäytöstä asumiskäyttöön on ollut aika heikkoa.

– Toimistojen käyttöaste on tällä hetkellä vajaa 40 prosenttia, mikä on todella merkittävää hukkaa. Pitäisi pyrkiä sementin osalta siihen, että se pysyy elinkaarensa osalta pitkään käytössä.

– Kysymys on tuotesuunnittelusta ja siitä, mikä on kierrätettävää. Pitäisi keskittyä muovilaatuihin ja siihen, mitkä standardit jatkossa on.