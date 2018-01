Nelosoluen ja perinteisen lonkeron myynti ruokakaupassa alkoi – Helsingin keskustassa juoman jonotus päättyi pieneen pettymykseen

Valmistustaparajoitus on merkinnyt sitä, että kaupoissa on saanut myydä vain käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia. Niin sanotussa perinteisessä lonkerossa on giniä, joka on tislattu alkoholijuoma. Tämän vuoksi sitä on saanut myydä vain Alkossa, jonka myydyin tuote se on ollut viime vuosina.Alkoholilakiin sisältyy alkoholiprosentin lisäksi merkittävä määrä muita uudistuksia, jotka laajentavat esimerkiksi ravintoloiden ja Alkojen aukioloaikoja. Alkoholijuomien hinta myös nousee hieman, sillä vuoden alussa alkoholiveroa kiristetään 100 miljoonalla eurolla.