Nettihuijari sai Elinan, 60, rakastumaan ja lähettämään rahaa: "On niin helppo sanoa, että olitpa typerä – voisi käydä kelle tahansa"

– On niin helppo sanoa, että olitpa typerä ja että minulle ei koskaan voisi sattua tällaista. Perheenjäsenet voivat kysyä vanhalta sukulaiseltaan, miksi hän on ollut niin typerä, Juusola ihmettelee.

Se on kuitenkin viimeinen asia, joka tilanteessa kannattaa sanoa. Juusola tietää, sillä hän on itse joutunut huijauksen kohteeksi.

Epäilykset heräsivät pian



Juusola on asunut Australiassa 23 vuotta. Vuonna 2014 hän oli masentunut: hänen äitinsä oli kuollut ja hänellä oli kiputiloja.

Juusola on kirjoittanut kokemuksistaan myös kirjan Sydän saaliina.

Mies paljastui ghanalaiseksi huijariksi



Poliisi epäilee, että toiminnan takana on kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus

Useimmiten romanssihuijauksen uhri on suomalainen mies ja tekijä ulkomaalainen naisena esiintyvä henkilö

– Heti, kun olin lähettänyt rahan, ajattelin, että nyt on jokin vialla. Hänen antamansa tunnistetiedot eivät tuntuneet oikeilta.

Juusola kertoi asiasta pojalleen, joka selvitti, että mies on todellisuudessa ghanalainen ja kuvat, joita Juusolalle oli lähetetty, ovat jonkun muun Facebook-profiilista.

Rakkauden menettäminen sattui rikosta enemmän



Huijarilleen Juusola ei silti ole katkera. Hän ei usko, että tapaus on yksittäisen huijarin vika.

– Olen feministi ja maailmankuvani on se, että tällainen huijaus on rakenteissa. Ei minun tarvitse henkilökohtaisesti syyttää ketään, hän on kasvatuksensa tulos.