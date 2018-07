Nettiterapialla on paljon hyötyjä mutta potilaiden määrä on yhä pieni – nuorille apua myös virtuaalitodellisuudesta

Hoidon tehokkuus on sitä parempaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan. Kuitenkin myös nettiterapioihin hakeudutaan yleensä vasta sellaisessa vaiheessa, kun ongelmat ovat jo päässeet monimutkaistumaan.

Omahoito-ohjelmat sopivat kaikille, ja sivustolla onkin vuositasolla noin miljoona käyttäjää. Suomen ulkopuolella keskitettyjä, omahoitoon keskittyviä portaaleja on käytössä ainakin Iso-Britanniassa, Australiassa ja Ruotsissa.

Tavoitteena lisätä tietämystä

Terveyskylä-hanke, johon Mielenterveystalo.fi kuuluu, on kuitenkin laajuudessaan ainutlaatuinen. Hanke voitti maaliskuussa 2018 kansainvälisen Microsoft Health Innovation Award -innovaatiokilpailun.

Mielenterveystalon tarkoituksena on lisätä yleistä tietämystä mielenterveydestä sekä hälventää mielenterveysongelmiin edelleen liittyviä stigmoja.

Verkkoportaali tarjoaa apua ongelmiin ja mahdollisten sairauksien tunnistamiseen sekä tietoa erilaisista hoitomahdollisuuksista. Omahoito-ohjelmissa on erityisesti lievempiin tilanteisiin tarkoitettuja välineitä ongelmien ratkaisemisen tueksi.

Ei vielä rutiinia

Nettiterapialla hoidettavien potilaiden määrä on edelleen kohtalaisen pieni.

Laihon mukaan on myös mahdollista, että koska nettiterapia on erikoissairaanhoidon tuottama palvelu, voi kynnys sinne lähettämiseen olla liian korkea.

Nopea, matalan kynnyksen vaihtoehto

Laiho muistuttaa, että siinä missä Kelan tukemiin terapioihin tarvitaan erilaisia lausuntoja ja arvioita, nettiterapiaan voi päästä terveyskeskuslääkärin lähetteellä jo alle viikossa siitä, kun lähete on saapunut It-psykiatriaan.

– Tämä on hyvä vaihtoehto ihmiselle, jolla on tarve päästä aloittamaan terapeuttinen työskentely mahdollisimman nopeasti. Nettiterapia toimii myös hyvänä matalan kynnyksen kokeiluna mietittäessä, voisiko asiakas hyötyä terapeuttisesta työskentelystä.

Vanhimmat käyttäjät yli 80-vuotiaita

Vaikka yleisesti edelleen ajatellaan, että tietokone on nuorempien ihmisten juttu, on nettiterapioissa asiakkaina myös ikääntyneempiä ihmisiä. Vanhimmat itse nettiterapiaan hakeutuneet ovat yli 80-vuotiaita.

Laihon arvion mukaan noin 80 prosenttia nettiterapioihin hakeutuneista ihmisistä on hyötynyt palvelusta. Laiho tuo kuitenkin myös esille, että nettiterapia ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu, jos oireilu on monimutkaista tai sen lisänä on sosiaalisia ongelmia.