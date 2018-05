Neuroborrelioosi on taudin harvinainen ja vakava muoto – Suomessa kehitetty menetelmä helpottanut diagnosointia

Neuroborrelioosiin erikoistunut akatemiatutkija Jukka Hytönen vahvistaa, että diagnosointi on edelleen kinkkistä.

Hytösen arvion mukaan neuroborrelioositapauksia on kaikista aivan alkuvaiheessa hoitamatta jääneistä borrelioositapauksista noin 5–10 prosenttia.

Neuroborrelioosin diagnosointi on viime vuosina kehittynyt. Se todetaan testillä, joka otetaan aivo-selkäydinnesteestä.

Neuroborrelioosi on Lymen taudin eli borrelioosin ilmenemismuoto, jossa punkin puremasta tullut infektio on ehtinyt levitä keskushermostoon asti. Tyypillisimmät oireet ovat säteilevät kivut, raajakivut sekä kasvohermohalvaus.

– Ne ovat oireena hyvin epämääräiset. Ihmisillä on kolotuksia niin monista muistakin syistä.

Toinen neuroborrelioosin tyypillinen oire on kasvohalvaus, jossa kasvojen motoriikka häiriintyy ja toinen puoli kasvoista voi toimia puutteellisesti. Kasvohalvauksenkaan yhteydessä ei kuitenkaan aina osata epäillä neuroborrelioosia.

– Kasvohermohalvaus on ihmiselle itselle helppo todeta, kun huomaa, ettei toinen puoli tule mukana hymyillessä tai irvistäessä, ja syöminen voi olla vaikeaa. Se on helppo myös lääkärin todeta. Ongelma on se, että kaikkien kasvohermohalvaustapausten takana ole neuroborrelioosia.