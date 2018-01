Niinistö Natosta: Näissä olosuhteissa emme ole menossa, mutta täytyy ymmärtää, että maailma muuttuu

Niinistöä on kritisoitu monella taholla siitä, että hänen Nato-kantansa on jäänyt epäselväksi.

– Ne monet ovat joko niitä, jotka vaativat, että Suomi nyt heti Natoon. Kun en sano sitä, niin ei ole kantaa. Jotkut taas sanovat, että Suomea ei nyt eikä koskaan Natoon. Kun en sano sitäkään, niin ei ole kantaa. Mutta näiden kahden, ja näitä kutsun ääripäiksi, välissä on paljon tilaa.

– Minun kantani on, että näissä olosuhteissa me emme ole menossa Natoon. En ole sellaisia ehdottanut. En ole salakuljettamassa. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että m,aailma muuttuu. Se saattaa muuttua hyvinkin paljon, hyvinkin nopeasti. Siltä varalta me pidämme Naton mahdollisuuden itsellämme auki. Ainakin tällä hetkellä.