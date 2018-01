Yli tuhat ihmistä yhä ilman sähköä Kainuussa

3 min

Iranissa vastamielenosoitus hallituksen tueksi

Iranissa jopa kymmenettuhannet ihmiset ovat kokoontuneet tänään mielenosoituksiin maan hallinnon puolesta. Kyseessä on vastine jo miltei viikon jatkuneille mielenosoituksille, joiden taustalla on tyytymättömyys maan taloustilanteeseen ja korruptioon. Mielenosoituksissa on kuollut yli 20 ihmistä.