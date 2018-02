Nordean yt-neuvottelut Suomessa päättyivät – vähennysten määrä yhä epäselvä

Ennen neuvottelujen aloittamista arvioitiin, että työmäärä vähenee yhteensä noin 420 henkilötyövuoden verran. Nordean mukaan siis lähes puolelle henkilöistä on löytynyt ratkaisu neuvottelujen aikana.

Osa neuvotteluiden kohteena olleista henkilöistä on päättänyt jäädä eläkkeelle, ehtinyt löytää uutta työtä pankin sisältä tai ulkopuolelta, lähtenyt opiskelemaan tai ottanut tukipaketin.

Työntekijöiden apuna on myös uusi tukiyksikkö, jonka tarkoituksena on auttaa henkilöiden uudelleentyöllistymisessä. Vähennysten todellinen määrä on siis vielä hieman epäselvä.