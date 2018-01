Norja antaa tappaa lähes kaikki sudet alueellaan – mielenilmauksia huomenna monessa maassa

– Norja ei ole EU-maa, mutta se on allekirjoittanut Bernin sopimuksen, jossa sitoudutaan suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, kertoo järjestöpäällikkö Sami Säynevirta Luonto-Liitosta.

Norjassa tehdyn mielipidemittauksen mukaan norjalaiset suhtautuvat susiin myönteisesti. Maan petopolitiikka on kuitenkin hyvin susivastaista.

– Metsästäjillä ja lampureilla on paljon vaikutusvaltaa susiasioissa Norjassa, kertoo Säynevirta.

Sudet eivät välitä rajoista

Suomen susikanta on 150-180 yksilöä. Suomessa elävät sudet on vaikea laskea täsmällisesti, sillä ne eivät välitä valtakunnan rajoista. Selvitysten mukaan Suomessa on seitsemän susilaumaa, joiden reviiri ulottuu osittain Venäjän puolelle.