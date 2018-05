Norppalive lyö ennätyksiä – Pullervon ja kumppaneiden kellimistä on katsottu tänä keväänä jo yli 300 000 kertaa

Tänä vuonna ennätyksellisen monta norppaa livekuvissa

”Norppia on koomistakin seurata”

– Norppa itse on uhanalainen, myyttinen suomalainen laji, jonka kaikki tietävät mutta harva on nähnyt. Se on tavallaan suomalaisen luonnonsuojelunkin symboli. Myös maisema itsessään on rauhoittava ja viehättävä. Vaikka norppaa ei aina näkyisikään, maiseman tuijottelu voi olla meditatiivista. Ja kun norppa tulee kuvaan, se on ilahduttavalla ja positiivisella tavalla vähän koomista, sitä on hauska ja ilo katsella. Ja norppa pysyy kuvassa pitkään, eli siitä ehtii kertoa niin monelle kaverille, että syntyy yhteisöllinen kokemus.