Nousiaisten vesijohtoverkostossa edessä "shokkiklooraus" – mahdollinen vuotokohta on löydetty

Saastunut vesi on todennäköisesti aiheuttanut vatsatautitapauksia Nousiaisissa. Kunnassa on voimassa kehotus keittää talousvesi. Talousvettä myös kloorataan edelleen.

Kunta kertoo, että vesijohtoverkoston korjaustöiden edetessä klooripitoisuutta nostettaneen niin sanotun sokkikloorauksen tasolle, jotta putkisto on varmasti desinfioitu kunnolla. Tuolloin veden korkean klooripitoisuuden tuntee veden hajusta ja mausta.

Kunnassa käynnistetään myös vedenjakelu. Vettä on tarjolla ainakin Moisiokodin pihassa Nousiaisten keskustassa.

Sairastuneita arviolta 220

Vedestä on määrä ottaa uusia näytteitä tänään, ja niistä saadaan tuloksia huomenna.

Alueella on riehunut muutenkin vatsatautia, mutta Nivolan mukaan saastunut vesi on hyvin todennäköisesti aiheuttanut sairastumisia.

– On perheitä, joissa on kolme aikuista, jotka ovat sairastuneet kahden tunnin sisällä. Eihän se ole toisen tartuttamana. Kyllä se selvästi viittaa siihen, että lähteenä on saastunut ruoka tai vesi, Nivola sanoi.