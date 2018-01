Nuoren tamperelaisperheen hurja vuosi: Kaksi synnytystä, kolme vauvaa – "Ei, tämä ei voi olla mahdollista"

Vauhdilla suhteeseen ja vanhemmiksi



– Millainen on ollut raskaudenaikainen ja synnytyksen jälkeinen vointi, onko äiti kykenevä raskauteen sekä hoitamaan toista vauvaa heti vuoden sisällä, nämä asiat on otettava huomioon. Fyysinen palautuminen on tärkeää, mutta henkinen jopa vieläkin tärkeämpää.

Raskaus päättyi surullisesti keskenmenoon. Se oli pariskunnalle todella kova paikka. Surun jälkeen he päättivät antaa uuden raskauden alkaa, kun on alkaakseen.

Raskaustesti "läpällä" – ultraääni toi sokkiuutisen

"Kohtuni ei tulisi kestämään uutta pikaraskautta"

– Meidän ajatus on kuitenkin se, että lapsiluku on nyt täynnä. Rakastan lapsia yli kaiken, mutta itse en halua niitä enää tehdä.

Pienen ikäeron hyvät puolet

10-kuinen Luca on reipas poika, joka on kova kiipeilemään ja tykkää liikkumisesta. Hän ei vielä kävele, mutta ensiaskeleet eivät ole äidin arvion mukaan kaukana.

Perhe on saanut jo tyttövauvan kotiin, poika on vielä sairaalassa tarkkailussa. Teresa ei malttaisi odottaa sitä, että koko perhe olisi kasassa.

– Lapsista on seuraa toisilleen, he menevät samaan aikaan päiväkotiin ja kouluun, arjen pyörittäminen on myöhemmin helpompaa. Lähihoitajan opintoni jäivät jossain vaiheessa kesken, nyt lasten myötä olen saanut kipinän suorittaa ne loppuun. Haluan, että itselläni ja perheelläni on varma pohja alla ja työ turvana.