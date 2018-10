Nuorten työpajoilla pelätään, että maakuntauudistus heikentää palveluita: Kokki Janika iloitsee palkkatukipaikastaan

– Pelkona on, että palvelut siirtyvät kasvukeskuksiin ja kauempana maaseudulla ei enää riitä samalla tavalla toimijoita. Kriittistä on myös se, että kuka saa tuottaa palveluita. Kunnalliset työpajat eivät pysty enää tuottamaan esimerkiksi maakuntiin siirtyvää kuntouttavaa työtoimintaa, sanoo Valtakunnallinen työpajayhdistyksen asiantuntija Reetta Pietikäinen.

Joka neljäs pajalainen työelämään



– Se on tosi kova luku, sillä valtakunnallisesti se on 18 prosenttia ja sekin on jo kova luku, sanoo Holopainen.

"Kaikista tärkein tuki, jota voimme tarjota, on kohtaaminen"



– Fiksuja nuoria, mutta elämässä on tapahtunut kaikenlaista. Töitä ei ole löytynyt tai koulu on jäänyt kesken, kuvailee Holopainen.

– Heillä on oma motivaatio tai se motivaatio on herännyt pajajakson aikana. Kaikista tärkein tuki, jota voimme tarjota, on kohtaaminen. Eli jolla on aikaa ja kiinnostusta siihen, että mikä sinua kiinnostaa ja mitä sinulle kuuluu.